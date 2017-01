Terreurverdachte Amri reisde via Nijmegen, Amsterdam en Brussel

Op woensdag 21 december is Amri om 11.30 op het station in Nijmegen gefilmd door beveiligingscamera's. Twee uur later werd hij vastgelegd op Amsterdam CS, waar hij met de trein heen is gereisd, aldus het Duitse OM. In Amsterdam pakte hij de trein naar Brussel.



Waar Amri op 20 december, de dag na zijn aanslag, is geweest, is niet bekend. Vanuit Nederland is de Tunesiër door naar Frankrijk gereisd en uiteindelijk naar Italië waar hij op 23 december werd doodgeschoten.