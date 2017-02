Taxi's aanbieden buiten officiële standplaats bij Schiphol wordt vanaf vandaag fors beboet

'Ongepast gedrag'

Is de opdringerige taxichauffeur op Schiphol verleden tijd? Ferme taal van de autoriteiten: bij Schiphol moet het afgelopen zijn met zichzelf ongewenst opdringende taxichauffeurs, anders volgen er forse boetes. De vraag is even wat de rechter daarvan vindt. Lees hier het hele artikel. Ze kunnen ons niet verbieden op Schiphol te staan Oussama Alaoui-Madaghri, woordvoerder

Volgens een woordvoerder van de luchthaven gedroegen een aantal van hen zich hierbij ongepast, wat het imago van Schiphol schade toe zou brengen. De luchthaven had tot deze maand beveiligers ingeschakeld om de toeristen naar de officiële standplaats te leiden.



De taxironselaars vinden op hun beurt dat zij met hun officiële taxivergunning het recht hebben ook op Schiphol klanten te werven. Zij beschouwen zichzelf als legale taxiaanbieders. 'Ze kunnen ons niet verbieden op Schiphol te staan', betoogde hun woordvoerder Oussama Alaoui-Madaghri toen. 'Wij zijn ondernemers en willen ons geld verdienen, we willen geen mensen lastig vallen. We gedragen ons niet agressief en lichten geen klanten op, zoals wordt beweerd. Wij weigeren alleen om die honderden euro's per maand aan Schiphol te betalen en een dure Tesla aan te schaffen.'



Daarom gingen zij in beroep tegen het verbod op hun werk dat vorige maandag zou ingaan. Maar de rechter heeft hun in het ongelijk gesteld.



Dat de strijd om de luchthaven zo kon oplopen, komt omdat de spoeling voor de taxichauffeurs de laatste jaren dunner is geworden. Vanaf Schiphol nemen reizigers jaarlijks 750 duizend keer een officieel geregistreerde taxi. Op veel andere locaties in vooral de grote steden neemt het aantal klanten juist af, terwijl het aantal taxi's is gegroeid sinds de markt in 2000 is vrijgegeven.