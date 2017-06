Sympathie hebben de stakende leraren, maar krijgen ze er echt geld bij? Nu niet

Zak met geld

Dit probleem is nooit eerder zo benoemd en alleen geld is niet de oplossing Paul van Meenen, D66-Kamerlid

Zij hebben de beroepsgroep (120 duizend leraren) gemobiliseerd via sociale media, aanvankelijk buiten de bonden en werkgevers om, omdat ze weigeren zich neer te leggen bij de mantra dat het nou eenmaal historisch zo is gegroeid dat je als leraar op de basisschool minder verdiend dan op de middelbare school.



'Ik waak voor makkelijke beloften', zegt D66-Kamerlid Paul van Meenen. 'Dit probleem is nooit eerder zo benoemd en alleen geld is niet de oplossing. Het gaat ook om waarborgen dat eventueel extra geld daadwerkelijk bij leraren in de klas terecht komt en dat is nog een ingewikkelde zoektocht.'



Het is een geluid dat in varianten te beluisteren valt bij de vier partijen die in de nieuwe fase van de kabinetsformatie zijn betrokken. VVD-Kamerlid Bente Becker: 'Ik zou het zonde vinden als de discussie wordt versmald tot: er moet een zak met geld komen. Er valt veel te doen op scholen zelf waarmee dinsdag al kan worden begonnen.' CDA-Kamerlid Michel Rog: 'Het appèl is duidelijk. Compliment voor het agenderen. Maar op financiële claims ga ik niet in.' Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie: 'In deze tijd is 1,8 miljard erg veel geld. Maar niets doen voor deze sector is geen optie, daarover is iedereen het eens. Ik denk dat PO in Actie heel trots mag zijn dat dat alvast is bereikt.'