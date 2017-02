Studies met numerus fixus zeer populair: twee keer zo veel aanmeldingen als plekken

Twee studies

Dit jaar zijn er voor het eerst in zeker drie jaar tijd dubbel zoveel aanmeldingen als plekken

Het aantal studies met een numerus fixus is het afgelopen jaren gedaald: dit jaar zijn er nog 153 opleidingen waarvoor geselecteerd wordt, komend studiejaar zijn dat er nog 91. In absolute aantallen is het aantal studenten dat zich voor een lotingstudie inschrijft de afgelopen jaren dan ook gedaald. Maar het aantal plekken is harder gedaald dan het aantal inschrijvingen. Dit jaar zijn er voor het eerst in zeker drie jaar tijd dubbel zoveel aanmeldingen als plekken.



Een mogelijke verklaring voor het hoge aantal aanmeldingen is dat studenten zich vanaf dit jaar voor twee studies mogen inschrijven, zegt Rianne Kouwenaar van universiteitenkoepel VSNU. 'Er zijn ongetwijfeld ook studenten die nog twijfelen over een studie, maar zich voor de zekerheid alvast hebben aangemeld omdat de deadline zo vroeg is.'