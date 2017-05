Studenten zijn kritisch over 'selectie aan de poort' bij populaire studies

'Daar moesten aankomend studenten in de eerste ronde twee kennistoetsen maken. Voor de een kun je leren, de ander test wat je al aan kennis hebt. Vervolgens werden de studenten in drie groepen verdeeld. De groep die het best scoorde, is meteen toegelaten; de groep die het slechtst scoorde, is meteen uitgesloten. De middenmoot is door naar de volgende testronde, waarin ook de motivatie aan bod komt.'



Zo worden de studenten alleen getest op cognitieve vaardigheden, zegt Van Rosmalen. 'Dat is zonde, want het streven studenten te matchen op basis van kwaliteiten is juist zo mooi. Maar dan moeten universiteiten ook motivatie en persoonlijkheid meewegen.'



Het ministerie van Onderwijs neemt de klacht serieus. 'We gaan dit uitzoeken', laat een woordvoerder weten. 'Want als die kritiek klopt, dan kan dat echt niet.'