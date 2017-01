Strijd tegen drugscriminaliteit in Zuid-Nederland 'logistieke nachtmerrie'

Lees ook: Interview uit Vonk met Greetje Bos: Onderwereld spant burgers en ondernemers voor haar karretje. (+)

Volgens Bos zit er een psychologische component in de procesgang. 'Weet je hoeveel uithoudingsvermogen je moet hebben om jarenlang met een strafzaak bezig te zijn? Ik heb toevallig gigantisch veel uithoudingsvermogen en ik ben ontiegelijk gedreven. Maar ook ik denk op een gegeven moment: in godsnaam, neem ze van me weg, al die slepende dossiers, ik word er gek van. Geloof me, het speelt een belangrijke rol. Kijk maar naar al die zaken die bij de aanhouding nog zo veelbelovend waren en die na zes jaar, bij de laatste uitspraak verschrompeld zijn.'



Advocaten vluchten volgens haar in procedures die vooral mogelijk gemaakt worden door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Met een beroep op dit verdrag kan de verdediging eindeloos onderzoekswensen formuleren, waarvan de rechter de meeste toewijst. Zo ontstaat een rechtsgang die jaren kan duren.



In 2012 zijn over deze gang van zaken al Kamervragen gesteld aan de toenmalige minister van Justitie, Ivo Opstelten. Nederland kent toch 'een zorgvuldige rechtsgang', meende de vragensteller, en het Europese Hof zit 'op enorme afstand'. Opstelten antwoordde dat het EVRM rechtstreeks toepasselijk is in het Nederlandse strafproces. De vragensteller was het kamerlid Ard van der Steur, de huidige minister.