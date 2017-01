Storm, sneeuw en arctische lucht, KNMI geeft code oranje

Vrijdag wordt een gure dag. Aan zee waait het flink; er is kans op een noordwesterstorm. In het oosten kan er eerst nog een sneeuwbui vallen, maar later in de ochtend zijn er meer droge perioden. In de loop van de middag trekt een nieuwe storing over het land; eerst met sneeuw, later overgaand in regen. Het wordt ongeveer 5 graden, maar voor het gevoel vriest het.



Door een omvangrijk lagedrukgebied boven Scandinavië en een groot hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan zitten wij nu in een forse noordwestelijke stroming. vrijdag trekt een klein lagedrukgebied vanaf de zuidpunt van Noorwegen naar de Duitse Bocht en neemt een flink windveld met zich mee.



Het lagedrukgebied zakt uiteindelijk naar het Middellandse Zeegebied, waardoor het boven Scandinavië plaatsmaakt voor het hogedrukgebied dat nu boven de oceaan ligt. Er komt een oostelijke stroming op gang, die continentaal arctische lucht aanvoert: een koude, droge luchtsoort. Dit patroon houdt aan.



In het weekeinde is er minder wind. Het blijft wisselvallig, met dagelijks buien die soms winters zijn. Het wordt 3 tot 5 graden. Na het weekeinde draait de wind naar het oosten en wordt het droog en kouder. 's Nachts vriest het matig, overdag is het rond of iets onder 0 graden.