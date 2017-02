Steeds meer kinderen krijgen peuteronderwijs, ook als er geen risico op achterstand is

Peuteronderwijs onder vuur

© Aurélie Geurts 'De voorschool moeten gelijke kansen bieden, maar niet door achterstandskinderen te scheiden van kinderen die zich normaal ontwikkelen' Over wat het oplevert zijn de meningen verdeeld, maar de populariteit van voorschoolse educatie groeit. Op de Oliebron werken de peuters flink door, tot het opruimlied klinkt (+).

In een groeiende groep gemeenten zijn ook kinderen zonder risico op achterstand welkom op de voorschool, blijkt uit een rondvraag. Zo hebben in Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven en Almere nu alle jonge kinderen recht op enkele uren peuteronderwijs per week.



Het peuteronderwijs ligt de laatste jaren onder vuur omdat wetenschappers het er niet over eens zijn of het zin heeft. De overheid probeert sinds de eeuwwisseling een achterstand bij kinderen aan te pakken door peuters educatieve programma's aan te bieden. Door kinderen jong bij te spijkeren in taal en sociale ontwikkeling, kunnen ze nog voor ze naar school gaan hun achterstand op leeftijdsgenootjes inlopen, is de gedachte.



Omdat de meeste kinderen met het risico op een achterstand in de grote steden wonen, kregen de afgelopen vijf jaar de grootste 37 gemeenten elk jaar 95 miljoen euro extra om het peuteronderwijs te verbeteren.