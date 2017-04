Spotters kunnen hun geluk niet op: eindelijk is Groenlandse walvis weer in Nederland

Op zich is hij op zijn gemak in ondiep water en er zijn krill en garnaaltjes die hij kan eten Annemarie van den Berg, SOS Dolfijn

De oorzaak voor hun lange levensduur ligt mogelijk in een afwijking in hun DNA, maar heeft misschien ook te maken met het ijskoude water waar ze zich normaal ophouden. Hetzelfde water waarin de Groenlandhaai rondzwemt die zelfs vier eeuwen oud kan worden.



Of de Groenlander het nog lang zal maken in de Noordzee is intussen zeer de vraag. 'Op zich is hij op zijn gemak in ondiep water en er zijn krill en garnaaltjes die hij kan eten', zegt Annemarie van den Berg van de zeezoogdierredders van SOS Dolfijn. Dit in tegenstelling tot de potvissen die vorig jaar op het strand van Terschelling het loodje legden. 'Maar wij zijn wel bezorgd over het touw of net dat op een foto van zijn staart te zien is, als dat er al lang omzit kan hij last hebben van afgeklemde bloedvaten.'



Daarom staat het hele EHBZ-netwerk (Eerste Hulp bij Zeezoogdieren) de komende dagen langs de Noordzeekust op scherp. Van den Berg: 'Mocht dat net eraan zitten, vliegen vanuit het buitenland experts in die ervaring hebben met het verwijderen van netten bij walvissen. Een heel gevaarlijke actie, maar noodzakelijk als we het dier willen redden.'