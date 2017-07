Sportkoepel NOCNSF wilde af van Eurlings na mishandeling ex-vriendin

Het Ministerie moet beslissen of de mishandeling waarvoor Eurlings is gestraft, problemen kan opleveren bij zijn functioneren als bestuurslid

Bestuurders van NOCNSF vreesden dat de mishandelingzaak de reputatie van de sportkoepel zou kunnen schaden. Ze hebben Eurlings daarom met klem verzocht tekst en uitleg te geven over de kwestie. Nu het slachtoffer geen klacht heeft ingediend tegen de schikking en de zaak ook volgens NOCNSF volledig is afgehandeld, is Eurlings volgens Driessen bereid aan die wens gehoor te geven.



Twee strafrechtadvocaten die gespecialiseerd zijn in VOG's betwijfelen of Eurlings kans maakt op de gedragsverklaring. 'Ik denk dat justitie voornemens is de VOG te weigeren', zegt de Rotterdamse strafrechtadvocaat Joost van Breukelen. 'Omdat je als bestuurslid omgaat met mensen en het feit nog relatief jong is.' Volgens zijn collega Ferdinand Verweij van 3 Advocaten in Amersfoort kan het een probleem worden dat de mishandeling in het justitieel dossier van Eurlings staat. 'Maar het betreft een privékwestie. En hoe groot is de kans dat hij tijdens een vergadering met een collega op de vuist gaat?'



Het Ministerie van Veiligheid en Justitie moet beslissen of de mishandeling waarvoor Eurlings is gestraft, problemen kan opleveren bij zijn functioneren als bestuurslid. Dit gebeurt volgens NOCNSF aan de hand van een algemeen screeningsprofiel dat acht risicogebieden toetst. Daaronder valt ook het risicogebied 'personen', dat tot doel heeft 'de kwetsbaren in de samenleving te beschermen'.



Eurlings twijfelt er niet aan dat hij de VOG krijgt, zegt Driessen.