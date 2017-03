Spekman verlaat de brede volkspartij zonder volk

Vijf jaar lang is Hans Spekman voorzitter van de PvdA geweest. Op het partijcongres in Utrecht, waar hij werd verkozen, zei hij destijds dat hij 'apetrots' was. Dat hij het mocht doen. Hij, als zoon van een vrouw die haar middelbare school niet kon afmaken omdat ze spruitjes moest plukken op het land.



Eigenlijk is een van de weinige beloften die Spekman sinds die bevlogen overwinningsspeech heeft verwenzenlijkt, het betrekken van het gebouw waar hij vannacht zijn aftreden bekendmaakt. Haarlemmerweg 516, gebouw C. Een voormalig ING kantoor dat uitkijkt op de volkswijk Bos en Lommer. Weer midden tussen de mensen, zoals Spekman zijn partij zo graag ziet.



Maar diezelfde mensen zien de partij niet meer staan. Spekmans' streven om het ledenaantal te verdubbelen tot 100 duizend faalde groots. En als het al gelukt is om het land 'linksom uit de crisis' te helpen, dan is dat door de kiezers niet begrepen. Het verlies was woensdag ongekend: 29 zetels. In de volkswijk aan de overkant zijn GroenLinks en PvdA-afplitsing Denk de grote winnaars.



In het licht van de camera's staan ze er murw gebeukt bij. Hans Spekman in zijn T-shirt en Lodewijk Asscher in zijn pak. Een brede volkspartij zonder volk.