Softwareproblemen leiden tot lege schappen bij de apotheek

De patiënten zijn de dupe Thom Meens, woordvoerder Patiëntenfederatie Nederland

Voor klanten is het tekort erg storend, zegt Patiëntenfederatie Nederland. 'De patiënten zijn de dupe', zegt woordvoerder Thom Meens. Vooral patiënten die niet zo mobiel zijn kunnen lastig naar een andere apotheek. Alliance-woordvoerder Wilko Thijssen zegt dat het probleem bijna is verholpen. 'Het systeem is nagenoeg hersteld.'



Het gebeurt steeds vaker dat apothekers medicijnen niet of te laat geleverd krijgen. Vorig jaar constateerde brancheorganisatie KNMP dat er 710 keer een landelijk tekort was aan een medicijn. Dat is drie keer zoveel als vijf jaar eerder.



De KNMP wijt de toename aan de bedrijfsvoering van medicijnverkopers. Zowel fabrikanten als groothandels houden volgens de KNMP een kleine voorraad aan, zodat ze weinig opslagkosten hebben en zo min mogelijk medicijnen hoeven weg te gooien. Daardoor leidt een productieprobleem bij een van de fabrikanten snel tot een tekort in de apotheek.