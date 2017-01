Slachtoffers en nabestaanden verkeersdelicten willen hogere straffen

Roekeloos rijgedrag

De Hoge Raad legt de wet onterecht te strikt uit. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden wordt er gesproken over roekeloosheid Onderzoekster Suzan van der Aa

Volgens onderzoekster Suzan van der Aa biedt de wet wel mogelijkheden voor rechters om zwaarder te straffen. Als er sprake is van roekeloos rijgedrag kan er een flinke gevangenisstraf opgelegd worden. Zo werd Mohammed S. die in maart 2011 cabaretière Floor van der Wal doodreed, door de rechtbank veroordeeld voor roekeloos rijgedrag. Hij kreeg 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. S. reed die nacht met een snelheid van 60 tot 90 kilometer per uur, en haalde een andere auto op levensgevaarlijke wijze in waardoor hij onvoldoende zicht had op een kruising en niet kon stoppen toen Van der Wal op haar fiets verscheen.



Van der Aa stelt dat rechters de laatste jaren in bepaalde gevallen voor minder ernstige delicten veroordelen dan wettelijk mogelijk is. Dit komt mogelijk door enkele arresten van de Hoge Raad uit 2013. 'De Hoge Raad legt de wet onterecht te strikt uit. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden wordt er gesproken over roekeloosheid.' Wat haar betreft zou een oplossing zijn om verkeersdelicten voortaan anders vorm te geven, om ze te scharen onder de zogenoemde 'gevaarzettingsdelicten'. 'Nu vallen daar bijvoorbeeld zaken onder waarin iemand een steen vanaf een viaduct op de snelweg heeft gegooid, of waarin iemand een stuk beton op het spoor legt. Het zijn zaken die draaien om de vraag of je door je gedrag een gevaarlijke situatie voor een ander hebt gecreëerd. Hiervoor is wel een wetswijziging nodig, maar voor rechters wordt het dan makkelijker om voor een ernstiger delict te veroordelen.'