Seksuele intimidatie op straat is volgens PvdA 'crimineel gedrag' en moet dus strafbaar worden

Maximale straffen

Om te bepalen welke opmerkingen daadwerkelijk strafbaar moeten zijn, heeft de PvdA aansluiting gezocht bij het artikel over seksuele intimidatie op de werkvloer, wat al wel strafbaar is. De maximale straffen die worden voorgesteld, zijn drie maanden gevangenisstraf of maximaal 8.200 euro boete.



Volgens critici is een dergelijk verbod nauwelijks te handhaven, maar Marcouch noemt dat 'een slap argument'. 'Om de bewijslast rond te krijgen, kan de politie getuigen horen, goed doorvragen bij het slachtoffer, en als er veel klachten komen uit een bepaald gebied, kan daar extra worden gepost, desnoods door lokagenten. Potloodventers doen het ook nooit waar de politie naast staat, en die krijgen ze ook te pakken.'



De grote steden werken zelf al aan een verbod op dit soort wangedrag, maar het is onzeker of gemeenten daarover mogen beslissen zolang er in het strafrecht niets is geregeld. Het Kamerlid wil seksuele intimidatie aanmerken als overtreding en niet als misdrijf. Een overtreding is veel gemakkelijker te bewijzen.



'Het helpt als er een norm wordt gesteld', zegt Marcouch. 'Natuurlijk moeten we ook inzetten op opvoeding en onderwijs, maar de politie heeft instrumenten nodig om in te grijpen. We moeten duidelijk maken dat het er helemaal niet bij hoort: iedereen moet zichzelf kunnen zijn, ook vrouwen en homosseksuelen. Dit gedrag is fout, en daar moet een duidelijke sanctie op staan.'