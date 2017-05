Seksueel misbruik bij PSV en Vitesse: twee oud-jeugdspelers treden naar buiten

Toptalent bij Vitesse, tot zijn teamleider hem misbruikte Het voetbal leek de uit het opvanghuis voor Renald Majoor. Maar toen werd hij misbruikt door een teamleider van Vitesse. Tegen de Volkskrant vertelt hij zijn verhaal.

Toen de clubleiding over het misbruik hoorde, stelde voorzitter Karel Aalbers de man per direct op non-actief. Later werd hij ontslagen. De dader werd ook veroordeeld tot zes weken voorwaardelijke gevangenisstraf. Het slachtoffer, Renald Majoor, is op zijn achttiende gestopt bij Vitesse, omdat hij te veel last had van de psychische gevolgen van het misbruik.



Directeuren Gerbrands van PSV en De Wit van Vitesse zijn geschokt door de misbruikverhalen. 'Boven alles is dit verschrikkelijk voor het slachtoffer', zegt Gerbrands. 'Hem is een onbeschrijfelijk leed aangedaan. We respecteren het enorm dat hij nu de stap heeft gezet om ons zijn verhaal te vertellen. Het is naïef om te veronderstellen dat zoiets heden ten dage niet meer speelt. We hebben bij PSV organisatorisch een situatie gecreëerd die dit soort misdaden moet helpen uitsluiten.'