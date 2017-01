Schrijver Celal Altuntas doet aangifte na reacties op Volkskrant-interview

Hij moet zijn excuses aanbieden en ophouden 'marionet te zijn van de Nederlanders, voordat het te laat is'. Aanleiding voor de scheldpartijen is het interview met Altuntas in de Volkskrant van vrijdag, waarin hij stevige kritiek uit op de slachtofferrol die veel migranten en vluchtelingen zich aanmeten, en politici en media oproept te stoppen met 'de knuffelcultuur'.



In het interview zegt hij verder dat racisme niet alleen bij witte, maar ook bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders voorkomt. Die klagen dat ze voortdurend in een etnisch hokjes worden gestopt, maar vinden Altuntas te 'verkaasd'.



De bedreigingen en scheldkannonades komen binnen via Twitter, Facebook en zijn smartphone, en zijn veelal in het Turks of Arabisch. 'Ze komen voornamelijk uit de hoek van Turkse en Marokkaanse Nederlanders en linkse activisten. Ik krijg van alles naar mijn hoofd geslingerd. Ik ben een hoerenzoon, haatzaaier, hond, PKK-terrorist.'