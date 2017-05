Schrale troost voor ontslagen Blokker-werknemer; arbeidsmarkt is relatief gunstig

Vlak voordat Blokker dinsdag met zijn jobstijding kwam, meldde het CBS de sterkste vacaturegroei sinds 2006. Het aantal vacatures is het eerste kwartaal van dit jaar met 13 duizend gestegen, naar 184 duizend in totaal. Sinds de vooravond van de kredietcrisis (249 duizend vacatures op het hoogtepunt) en het knappen van de internetzeepbel in 2000 (214 duizend) zaten werkgevers niet meer zo te springen om personeel.



De vacaturegroei vertaalt zich ook in het aantal banen, dat met 56 duizend fors groeide in het eerste kwartaal. Er zijn 359 duizend banen bijgekomen sinds de arbeidsmarkt in de lente van 2014 uit het dal begon te kruipen. De bloei beperkt zich niet alleen tot de grote steden of de Randstad: van Aa en Hunze tot Zundert, vrijwel overal daalt de werkloosheid.