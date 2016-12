Schipper aangehouden die dwars door stuw in de Maas voer

Verkeerde vaargeul

Onder de brug is te zien hoe de schipper de verkeerde vaargeul heeft gekozen, een betonnen pijler heeft geschampt en vervolgens dwars door een van de stuwen is gevaren. 'De schipper had rechts moeten aanhouden voor de sluis, maar heeft dit om nog onbekende redenen niet gedaan', zegt De Graaf. 'Hij moet een paar meter naar beneden zijn gevallen, om verderop zijn anker uit te gooien. Het schip ligt op dit moment gedraaid, even voorbij de brug.'



De 52-jarige schipper uit Slowakije is vrijdagochtend in het ziekenhuis aangehouden, waar hij zich eerder meldde met duizeligheidsklachten. De politie kan nog niet zeggen of hij had gedronken. 'Dit wordt nu onderzocht', zegt een woordvoerder van de politie. 'Een aanhouding bij een ongeluk met zo'n grote impact is niet ongebruikelijk.' De overige vier bemanningsleden worden gehoord als getuige. De politie doet ook technisch onderzoek naar het schip.