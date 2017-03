Schipholtunnel dinsdagochtend nog dicht na brand

In een vluchtgang van de tunnel was maandagmiddag een brandje. De brandweer had de brand snel onder controle en niemand raakte gewond. Toch zijn de gevolgen aanzienlijk: op de wegen in en rond Amsterdam staat het verkeer muurvast. 'De auto's staan nu vast tot ín het centrum van Amsterdam door de dichte Schipholtunnel', meldde de ANWB.



De werkzaamheden duren volgens Rijkswaterstaat een dag, 'ongeveer 24 uur'. Zowel de hoofd- als de parallelrijbaan is momenteel dicht. Verkeer wordt vanaf Badhoevedorp omgeleid (A9 en A5). Wie vanuit Amsterdam-Zuid naar Den Haag wil, kan over de A2 via Utrecht rijden.



Rond Amsterdam wordt een zware ochtendspits verwacht. Reizigers w ordt aangeraden om zoveel mogelijk met de trein te gaan. De tunnel is overigens wel open voor verkeer dat van Den Haag naar Amsterdam rijdt.