Schiphol annuleert 90 vluchten door storm

Windstoten tot 130 km/uur

Het KNMI heeft code geel afgegeven. In de ochtend is het nog niet zo extreem, meldt Weerplaza. Wel waait het hard tot stormachtig langs de kust en ook landinwaarts is de wind goed merkbaar. Daarbij valt regen en is het bewolkt. Rond het middaguur kan de wind, zeker als een buienlijn passeert, al uitschieten naar 100 km/u.



In de middag zwelt de wind verder aan en uiteindelijk kan het langs de kust in het westen en noorden gaan stormen. Daarbij komen zware tot zeer zware windstoten voor van 90-130 km/u. De meeste wind komt waarschijnlijk voor langs de kust van Zuid- en Noord-Holland en op de Wadden.



In de late avond neemt de wind geleidelijk af. Verder is het zacht: 9 of 10 graden.



Vrijdag komt de wind uit het noordwesten en waait matig tot vrij krachtig. Het is dan veel minder zacht: het wordt 7 graden en er kan nog een bui vallen; natte sneeuw is daarbij niet uitgesloten.



De nacht naar zaterdag is een frisse, mogelijk zelfs met vorst. Daarna wordt het zachter; zondag is het overdag weer 10 graden. Wel blijft het wisselvallig, met weinig zon en zaterdag vooral later op de dag regen.