Schip vaart dwars door stuw bij Grave, waterpeil Maas zakt meters

Een Duits binnenvaartschip is donderdagavond in dichte mist dwars door een stuw van de John S. Thompsonbrug over de Maas bij Grave gevaren. Hierdoor stromen grote hoeveelheden water weg uit de Maas. Het waterpeil in de rivier is dusdanig gezakt dat de scheepvaart in het gebied is gestremd.