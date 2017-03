Schelpenvissers verdacht van illegale visserij op Waddenzee

Black box

Ze hadden toen toch gewoon even kunnen bellen als we in het verkeerde gebied zaten Verdachte Jan B.

Bij de inval in Harlingen namen de opsporingsambtenaren de administratie van het bedrijf in beslag. 'Ze kwamen plots en hebben niet verteld met welk doel ze kwamen', zegt eigenaar Jan B., die het familiebedrijf in de jaren zeventig van zijn vader overnam. 'Maar ik durf te zweren dat wij in de drie jaar na 2010 geen schelpen hebben opgezogen in de Waddenzee.' Het bedrijf had in die jaren alleen een vergunning voor winning op de Noordzee, omdat de andere twee schelpenzuigers meer geld hadden geboden bij de veiling van de Waddenzeeconcessies.



Rijkswaterstaat houdt toezicht op de winning. 'Elk schip heeft een black box aan boord zodat wij precies kunnen zien waar een schip heeft gevaren. Wij bekijken de beelden elke maand', zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Juist door dat systeem is de eigenaar van het verdachte bedrijf verbaasd over de inval vier jaar later: 'Ze hadden toen toch gewoon even kunnen bellen als we in het verkeerde gebied zaten.'