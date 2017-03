Schadeafhandeling zonder NAM: historische dag of Pyrrusoverwinning?

Herstel van vertrouwen

De Groningse boosheid richtte zich de afgelopen periode in toenemende mate op Den Haag

Of dit 'een fundamentele stap op weg naar herstel van vertrouwen' is, zoals Alders zei, moet nog blijken. De Groningse boosheid richtte zich de afgelopen periode in toenemende mate op Den Haag. De gaswinning is weliswaar stapsgewijs teruggeschroefd, maar niet nadat er in 2013 nog een recordhoeveelheid gas uit de bodem was gepompt. De Raad van State moest de Staat een halt toeroepen.



Sinds het leeghalen van het Groningerveld in 1963 begon, is bijna 300 miljard euro aan aardgasbaten naar de schatkist gestroomd. Wel de lusten, niet lasten, leek het. Ergernis is er ook over de pettenverzameling op het ministerie van Economische Zaken. Hoe kan het departement dat de opbrengsten en de leveringszekerheid van het gas moet garanderen tegelijkertijd waken over de veiligheid van Groningers?