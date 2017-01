Schaatsen op natuurijs ook dit weekend alleen veilig bij ijsclubs

Voor ijsclubs zijn de weersvoorspellingen, 'als ze hun stinkende best doen', vermoedelijk net goed genoeg om dit weekend de banen open te houden. In het zuidoosten (Overijssel, Gelderland, Limburg, Brabant, Zeeland en delen van Utrecht) lijkt dit het hele weekend mogelijk. In het Noorden en Westen wordt vrijdagnacht bewolking verwacht, wat het ijs niet ten goede komt. Zaterdagnacht groeit het daar mogelijk weer wat aan en kunnen de schaatsen zondag weer ondergebonden.



De KNSB adviseert alleen naar ijsclubs te gaan die een baan of een veld hebben laten onderlopen. Op Schaatsen.nl kunnen lokale ijsbanen aangeven of de deuren open zijn, maar ze doen dit vaak niet. De KNSB raadt aan lokale media in de gaten te houden of te bellen met een natuurijsclub in de buurt. Op de site van schaatser Erik Ekkel geven schaatsers zelf op een kaart aan waar schaatsen mogelijk is, maar hierop staan ook locaties die de KNSB afraadt.



Om veilig op meren en plassen slagen te kunnen maken, zijn nog zeker drie nachten nodig met 10 graden vorst, zegt Snoep van de KNSB. 'We zien het er voorlopig niet van komen.' Voor de onverbeterlijke buitenwaterfanaat heeft de schaatsbond twintig 'gouden' veiligheidsregels opgesteld. Zo wordt afgeraden alleen het ijs op te gaan, en altijd ijspriem, touw, ijsstok, fluitje, telefoon, ehbo-set en droge kleding mee te nemen. Verder raadt de bond aan in bekende omgeving te gaan schaatsen en uit te kijken voor windwakken.