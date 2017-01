Schaatsen mogen uit het vet: kou in aantocht, kans op sneeuw

In een brede zone, van Zeeland via Utrecht naar het oosten van het land, kan een sneeuwdek van 5 tot 10 centimeter ontstaan. In de nacht naar vrijdag blijft de sneeuw bij minima van 0 tot 3 graden liggen. Morgen overdag zien we opnieuw wolkenpartijen met geregeld winterse buien. Vrijdag en in het weekeinde wordt het met moeite 5 graden. Landinwaarts valt waarschijnlijk ook sneeuw. Door de noordwestenwind is het guur. Het waait aan zee stormachtig.



In het weekeinde wint de koude lucht langzaam terrein. Er vallen buien, op steeds meer plaatsen hagelt of sneeuwt het. Het wordt slechts 2 tot 5 graden en in de nacht en vroege ochtend vriest het vooral landinwaarts licht.



De schaatsen kunnen uit het vet, want na het weekeinde wordt het nog kouder.