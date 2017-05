Samuel heeft een eigen harem: er zijn veel vrouwen die zorg dragen voor hem

Thuis spreken we over de harem van Samuel. Dat is de schare vrouwen bij wie hij geregeld op bezoek is voor medische controles. Bijna allemaal vrouwen. Sterker nog: allemaal vrouwen. Alleen de huisarts is een man, maar die zien we sporadisch voor Samuel, want gewoon ziek is hij nauwelijks.



Hij heeft vooral specialistische hulp nodig en die krijgt hij volop, van vrouwen dus. Zijn harem is een gevolg van de feminisering van de medische stand. Samuel heeft het syndroom van Kleefstra, dat is genoemd naar ontdekker Tjitske Kleefstra. Bij haar mogen we binnenkort weer op consult in Nijmegen, om deelgenoot te zijn van haar voortschrijdende inzichten.