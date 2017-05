Verdronk Salam (9) door nalatigheid van haar juffen en meesters?

Verantwoordelijkheid

De zaak draait om de vraag: in hoeverre zijn individuele leraren en badmeesters verantwoordelijk voor ongelukken van 'hun' kinderen? Daarom is er in die beroepsgroepen veel belangstelling voor de uitkomst.



Salam was in Syrië opgegroeid. Haar vader was als eerste gevlucht voor het oorlogsgeweld. In 2014 kwam hij in Nederland aan. De rest van het gezin arriveerde eind mei 2015 in Nederland. Ze kregen een huis toegewezen in Rhenen.



Eind augustus 2015 begon Salam op de Ericaschool, in groep 5. Ze ging vier keer naar zwemles. De eerste keer zat ze op de kant omdat ze geen zwemkleding bij zich had. Op 21 september kreeg ze haar derde echte zwemles. Ze viel op in haar hardroze badpak met een zwarte legging erover.