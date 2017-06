Ruzie over positie Groningse Universiteitskrant

De Universiteitskrant (UK) van Groningen is niet meer onafhankelijk. Dat beweert een redacteur die is opgestapt bij de krant. Volgens haar zwakte de hoofdredacteur teksten af, zoals in verhalen over het voornemen van de RUG een campus op te richten in China of in een stuk over ontgroeningsincidenten bij Vindicat.



De redacteur, Traci White (32) ging in 2014 bij de UK aan de slag als freelancer en was sinds 2015 in dienst als 'international editor'. Ze stapte op woensdag 3 mei - Dag van de Persvrijheid - op.