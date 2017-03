Rutte wil nu de-escaleren met Turkse regering, maar blijft vasthouden aan 'Nederlandse trots'

Nederlandse trots

Daarna zat er volgens Rutte niets anders op dan ook de Turkse minister Kaya van Familiezaken het spreken in Nederland te beletten. Zij kwam zaterdag zonder toestemming per auto vanuit Duitsland naar Rotterdam. Vannacht werd zij Nederland uitgezet. Rutte: 'Wij hebben gezegd: ga terug. Dat deed ze niet. Ze heeft zelfs via ingewikkelde afleidingsmanoeuvres geprobeerd de politie te ontlopen. Zij was ongewenst hier. Nederland staat in het volste recht. Een minister die een bedreiging is van de openbare orde, die in strijd handelt met de opvattingen van de Nederlandse regering en die dan toch doorzet: dan kunnen wij niet anders dan de grens handhaven. Ik zei tegen Yildirim: jullie hebben het altijd over de Turkse trots. Maar er is ook een Nederlandse trots. Daar hou ik aan vast.'



De premier beklemtoont dat hij vanaf nu alles op alles zet om te deëscaleren. 'Ik heb vannacht tegen mijn Turkse collega gezegd dat het verstandig is als wij binnenkort een groot bord eten wegwerken. Er is genoeg gebeurd. Wij hebben onze grens getrokken. Nu is het van belang dat Nederland probeert te deëscaleren.'