Rutte blijft aan zet, maar coalitie formeren wordt complex

Ruttes naam gaat woensdagavond door Europa als de man die de populistische opmars van de Brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen wist te stuiten in Nederland. De PVV, in 2015 en 2016 onder invloed van de asielcrisis lange tijd de onbedreigde aanvoerder in de opiniepeilingen, pakt slechts vijf zetels winst en kan door Rutte probleemloos worden gepasseerd bij de coalitievorming. 'Het is een avond waarbij Nederland ho heeft gezegd tegen het verkeerde soort populisme', zei een opgetogen Rutte tegen zijn achterban.



De VVD verliest acht zetels, maar de opluchting is bij de liberalen niettemin groot. De hoogste opkomst sinds 1986 is in hun voordeel uitgepakt. Rutte laat zijn uitdagers Buma, Pechtold en Klaver ver achter zich. Zijn kordate optreden in de hoogoplopende ruzie met Turkije heeft in de afgelopen dagen mogelijk het verschil gemaakt.



Uit de voorlopige prognose rijst een duidelijk beeld op van de nieuwe krachtsverhoudingen op het Binnenhof. Vooral als gevolg van de ongekende klap voor de PvdA (van 38 naar 9 zetels) verliest de regeringscoalitie de helft van z'n zetels uit 2012. Dat is een kabinet nog nooit eerder overkomen. De PvdA, decennialang hofleverancier van premiers en staatslieden, wordt weggevaagd tot de zevende partij in de Kamer en gaat een ongewisse toekomst tegemoet. Van de huidige Kamerfractie keren slechts drie leden terug. Premier Rutte had zijn coalitiepartner 'een andere uitslag toegewenst', zei hij vanavond.



Lijsttrekkers Lodewijk Asscher - pas een paar maanden aan het roer - toonde zich bedroefd maar strijdbaar. 'Dit is een bittere avond. Maar mijn vertrouwen in onze idealen is ongebroken. Vanavond hebben wij met elkaar verdriet over deze dramatische uitslag. Maar er komen altijd weer nieuwe campagnes.'



De Tweede Kamer schuift hoe dan ook op naar rechts. De recordwinst van GroenLinks - onder leiding van Jesse Klaver steeg de partij van 4 naar 14 zetels - kan het verlies van de PvdA bij lange na niet compenseren. De SP lijkt stabiel te blijven op 14 à 15 zetels. Het linkse blok is daarmee kleiner dan ooit.