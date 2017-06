Rotterdamse wethouder weg om fraude bij poppodium

8 miljoen afhandig gemaakt

Maar de positie van Schneider stond al langer ter discussie vanwege de fraude bij voormalig poppodium Waterfront. Een ondernemer en zijn vader wisten de gemeente Rotterdam ruim 8 miljoen afhandig te maken. Hij huurde het pand van de gemeente, maar betaalde niet omdat hij klaagde over de slechte staat van het gebouw aan de voet van de Willemsbrug.



Pikant genoeg mocht de huurder zelf een aannemer aan het werk zetten voor achterstallige werkzaamheden. En pikant genoeg was dat zijn vader. Die stuurde in de loop der jaren 166 facturen voor werkzaamheden: 8.691.138 euro. Die rekeningen, soms dubbel ingediend, heeft de gemeente stuk voor stuk betaald.



Vorig jaar zei Schneider 'verbijsterd' te zijn over duur en omvang van de fraude: ruim vijf jaar. Maar een raadsenquête heeft inmiddels geconcludeerd dat Schneider zelf ook blaam treft: hij had onvoldoende greep op het vastgoedbedrijf van de gemeente.



Voor Leefbaar Rotterdam is het vertrek van wethouder Schneider de tweede dreun in drie dagen tijd, na het opstappen van raadslid Andal. De komende dagen moet duidelijk worden of, en zo ja hoe, de coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA verder kan gaan. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn over negen maanden.