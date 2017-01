Rotterdam groeit met hoog tempo de lucht in

Het is wel de 'tweede wederopbouw' genoemd, de bouwlust die sinds enkele jaren bezit heeft genomen van Rotterdam. Als paddestoelen schieten nieuwe woontorens de lucht in; leegstaande kantoren en karakteristieke (haven)loodsen krijgen een nieuwe bestemming met appartementen en zelf in te delen lofts. En dat alles voor veel lagere prijzen dan in Amsterdam, Utrecht en Den Haag.



Onmiskenbaar is Rotterdam bezig aan een inhaalslag. Het is zelfs de enige grote stad in Nederland waar de bevolking mede groeit dankzij een stijgend aantal binnenlandse verhuizingen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.