Rijkswaterstaat waarschuwt voor ijzel: ga de weg niet op

Om de gladheid te bestrijden is Rijkswaterstaat met groot materieel uitgerukt. Sinds vrijdagavond is er al 4,6 miljoen kilo zout gestrooid op de snelwegen. De ANWB waarschuwt weggebruikers desondanks voor de 'gevaarlijkse omstandigheden door sneeuw en ijzel'.



Het ging al op veel plekken mis. Volgens de VID stond de teller rond 07.30 op bijna tweehonderd aanrijdingen.



Rijkswaterstaat waarschuwt dat mensen beter niet de weg op kunnen gaan als ze het niet per se nodig is. 'Het is echt heel gevaarlijk. Mensen denken misschien dat het wel meevalt als ze de straat op gaan, maar door de ijzel is het echt heel erg glad. We hebben op de snelwegen al 165 ongevallen geteld. Dat is echt heel veel voor een zaterdagochtend, dus ga daarom de weg niet op als het niet nodig is', aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat.