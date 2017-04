Rekenkamer stelt publicatie kritisch 'hackrapport' Rotterdam uit

We willen daar ook zeker iets aan doen. Maar als dit rapport zo wordt gepubliceerd, dan is het meer een lesje: hoe hack je de gemeente Woordvoerder van burgemeester Ahmed Aboutaleb

'De Rekenkamer begrijpt dat er bij het college zorgen bestaan over de publicatie van het rapport, maar is van oordeel dat eventuele gevolgen van tekortschietende informatiebeveiliging de Rekenkamer niet kan en mag worden aangerekend', aldus Hofstra in zijn brief aan de raad. 'De Rekenkamer heeft de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de gemeente voor een ieder transparant te maken (..)'



De gemeente meent echter dat het belang van transparantie niet opweegt tegen de veiligheidsrisico's die publicatie van het rapport teweeg zouden brengen. Een woordvoerder van burgemeester Ahmed Aboutaleb zegt dat de gemeente 'de zorgen van de Rekenkamer over de beveiliging erkent'. 'We willen daar ook zeker iets aan doen. Maar als dit rapport zo wordt gepubliceerd, dan is het meer een lesje: hoe hack je de gemeente. En dat is voor niemand goed, voor medewerkers niet en voor de inwoners niet.'