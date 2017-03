Regeringspartijen al onder de schrammen, Geert moet nog beginnen

Sharon Dijksma kan het ook niet meer ontkennen. 'Het is een uphill battle', zei de nummer vier van de PvdA gisteren bij weer een bijpraatsessie met de steeds sceptischere parlementaire pers. Even later: 'We roeien tegen de stroom in. Dat is gewoon zo.'



Of het niet wat meer over 'de inhoud' kan gaan, vroeg Dijksma zich ook vertwijfeld af. De campagne gaat nu veel te veel over de campagne. Over wie wel of niet bij de debatten zit.