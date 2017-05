Rechter: undercoveragenten gingen te ver met bedreigen verdachte om bekentenis af te dwingen

Dreigen met de dood

Maandag werd tegen J. vijf jaar cel geëist vanwege beroving en poging tot doodslag op een 21-jarige prostituee in 2008. De undercoveragenten deden zich acht jaar later tijdens het bezoek voor als boze familieleden van het slachtoffer en spoorden hem aan zich aan te geven bij de politie. J. vindt dat hij daarbij met de dood is bedreigd en gaat aangifte doen.



Het Openbaar Ministerie (OM) erkent dat dreigen met de dood door agenten niet is toegestaan, maar wil na de vervroegde uitspraak van donderdag nog geen mening geven over het handelen van de agenten. 'We weten niet precies hoe het is gegaan en onder welke omstandigheden', zegt Melanie Kompier van het OM. 'We wachten het vonnis, de aangifte en een mogelijk onderzoek af.'



Het dreigende bezoek was niet de eerste poging J. tot praten te brengen. In 2015 komt hij in beeld na een roofoverval. Hij moet zijn dna afstaan en die matcht met het sperma uit de condoom die in 2008 in de prullenbak bij de prostituee is gevonden. In een ultieme poging meer bewijs te verzamelen, zoekt de politie de publiciteit en laat het Dagblad van het Noorden (DvhN) eind-2016 weten dat er een 'mogelijke doorbraak' is in het onderzoek naar de zware mishandeling van de prostituee.