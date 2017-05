Rechter berispt kinderraad om vechtscheidingzaak met aangifte van pedofilie

Na de echtscheiding van het stel bepaalde het gerechtshof in Den Haag in 2012 dat de vader het eenhoofdig gezag kreeg over hun gezamenlijke kind. De moeder heeft herhaaldelijk haar ernstige zorgen uitgesproken over de veiligheid van de jongen bij zijn vader. In de jaren negentig is de man twee keer veroordeeld - in de Verenigde Staten en in Nederland - omdat hij als scoutingleider ontucht pleegde met minderjarige jongens. Nadien onderging de man therapie om recidive te voorkomen.



Volgens de moeder begon de vader vanaf 2009 naaktfoto's te maken van hun zoon en mocht zij daar gaandeweg niet meer bij aanwezig zijn. Ook zou het kind tegen zijn moeder hebben verteld dat zijn vader aan zijn penis had gezeten en tattoostickers op zijn geslachtsdeel had geplakt. De man ontkende dit.

De vader deed aangifte van smaad tegen zijn ex-vrouw, juist omdat zij de instanties had gewaarschuwd voor zijn pedoseksuele verleden