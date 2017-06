Rapport: PvdA moet brede volksbeweging worden in 'genetflixiseerde maatschappij'

Mocht de PvdA toch in de regering gaan? Baldewsingh: 'Dan moet de beweging kijken of er een plek voor ons verhaal is binnen de PvdA.'



René Cuperus, wetenschappelijk medewerker bij de Wiardi Beckman Stichting, de denktank van de PvdA - en columnist van de Volkskrant -, ziet een partij die nog niet lijkt te beseffen wat er is gebeurd. Zoals het huis dat verbazend genoeg niet in elkaar stort nadat het een dreun heeft gekregen van Jerommeke, de sterke man uit de strip Suske en Wiske. 'Huis snapt nog niet wat gebeurd is, heeft even tijd nodig', legt Jerommeke uit. Een plaatje verder verandert het huis alsnog in een bouwval.



'Iedereen die zegt dat we zulke goede ministers hadden en dat de nederlaag onterecht is, vergeet één ding', zegt Cuperus. 'De PvdA scoorde al vanaf 2013 laag in de peilingen. Dat staat dus los van het oordeel over de bewindspersonen. 50 procent van onze aanhang heeft de partij niet meer nodig om te emanciperen. De andere helft voelt zich verraden. Rode burchten als Amsterdam, Zaanstad en Rotterdam zijn weg, het rode noorden is verloren. De kweekvijver van wethouders die kunnen doorstromen naar het Binnenhof droogt op. Maar negen zetels is blijkbaar nog te veel om de partij wakker te schudden uit haar posttraumatische stresssyndroom.'