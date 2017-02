Raad voor de Rechtspraak doet onderzoek naar 'waarschijnlijk gestolen' documenten

'Beveiliging niet op orde'

Zelfs als de papieren open en bloot lagen, blijft het diefstal van een terrein dat van justitie is Rechtbankwoordvoerder Ton van den Brandt

'Het is alleen maar papier, op elkaar geplet zoals het in een container zit. Als de papieren tussen het afval zouden zijn gevonden, zoals de bouwvakkers beweren, zou je verwachten dat er ook andere rommel tussen zou zitten. Dat was niet zo.'



Papier dat weg mag gaat volgens Van den Brandt in afgesloten papiercontainers met een gleuf die door een gecertificeerd bedrijf worden geleegd. Maar zelfs als de papieren open en bloot lagen, blijft het diefstal van een terrein dat van justitie is, benadrukt Van den Brandt. De rechtbank deed daar vrijdag aangifte van.



De Telegraaf schreef zaterdag op basis van de 'gevonden' stukken dat de beveiliging van de Amsterdamse rechtbank tien jaar lang niet op orde is geweest. Werknemers van de dienst Beveiliging, Bewaking & Vervoer (BB&V, de voormalige parketpolitie) klaagden dat ze geen kogelvrije vesten hebben, dat de beelden van beveiligingscamera's van belabberde kwaliteit zijn en dat de toegangscontrole een 'toneelstukje' is zonder meerwaarde.