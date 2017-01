PostNL raakte vorig jaar 41 politie-uniformen kwijt

Jaarlijks worden er zo'n 130 duizend kledingstukken via de post verstuurd. De afgelopen jaren was dat nog eens extra veel, omdat de in totaal 33 duizend politiemensen een nieuwe outfit kregen. De politie heeft ervoor gekozen om die uitlevering via PostNL te doen omdat het logistiek 'enorm ingewikkeld' zou worden om een eigen koeriersdienst op te zetten. De optie om de kleding op bureaus af te leveren viel af omdat de korpsleiding vindt dat de medewerkers daar wel andere dingen aan hun hoofd hebben en omdat de kans groter is dat daar spullen vermist raken.



'Verder hebben we met PostNL afgesproken dat ze niet bij de buren mogen afleveren, soms zal dat in de praktijk misschien niet gebeuren.' Vanaf dit jaar wordt de kledingbezorging opnieuw aanbesteed. De klachten over veiligheid van de PostNL-bezorging zullen daarbij worden meegnomen, zegt de politiewoordvoerder. 'Veiligheid is enorm belangrijk, dus we kijken hier naar. Maar voorlopig blijven we het gewoon via de post doen.'