Pop up-expositie: Paleis op de Dam 50 uur aaneengesloten open

Steeds is gezocht naar een verrassende mengeling van gebruiksvoorwerpen en exclusieve dingen, soms alledaags, soms heel bijzonder. In elke kas zijn ook spullen van het Koninklijk Huis te zien, dat zo als het ware is ingebed in de samenleving - precies de functie die de Oranjes beogen te vervullen.



In de eerste kas staat de zogenoemde Amsterdamse wieg, waarin koningin Juliana lag, aangeboden door de Amsterdamse bevolking. Ook Willem-Alexander sliep erin. Verder is er aandacht voor de Surinaamse onafhankelijkheid, de opkomst van het kamperen (met klapstoelen) en de sluiting van de mijnen. Hier staat ook de originele Meneer de Uil (geleend uit Beeld en Geluid) uit het kinderprogramma de Fabeltjeskrant en ligt een shirt van Johan Cruyff. Aan de wand de singletjes van Teach In (Ding a dong) en Shocking Blue (Venus) die internationaal furore maakten.