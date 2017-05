Politiemol Mark M. staat voor de rechter: informatie doorspelen zag hij als 'een investering voor de toekomst'

'Ik had autorisatie om dat te doen'

M., die zich lange tijd op zijn zwijgrecht heeft beroepen, was dinsdag wel bereid vragen van de rechtbank te antwoorden. Maar op specifieke vragen, zoals waarom hij nu juist dat ene of andere onderzoek had opgevraagd, wenste hij niet in te gaan. 'Ik had autorisatie om dat te doen', antwoordde hij dan. Of: 'Op advies van mijn raadsman.' Volgens advocaat Jan-Hein Kuijpers kan het OM niet hard maken dat zijn cliënt de vertrouwelijke informatie heeft doorverkocht aan criminelen.



Hij was sinds 2009 'een zij-instromer' bij de politie. Het was uit idealisme, vertelde hij de rechtbank, om de samenleving te beschermen en 'slechteriken te pakken'. In 2011 wilde de AIVD geen 'verklaring van geen bezwaar' afgeven wegens zijn contacten in Oekraïne, maar in 2013 kreeg hij toch een vaste aanstelling.