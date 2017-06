Politie zelden ingeschakeld bij seksueel misbruik in sport: 'Bestuurders bang voor reputatie van hun club'

Black box

Zo is maar bij 47 van de 178 zaken die het Vertrouwenspunt tussen 2013 en 2015 behandelde bekend wat de uitkomst is. Vertrouwenspersonen in dienst van NOCNSF zouden veelal naar eigen inzicht handelen, waardoor adviezen per persoon verschillen. Respondenten in het onderzoek omschrijven de instantie als een 'black box'.



'De verwachting van een melder bij het Vertrouwenspunt is dat er iets wordt gedaan', aldus het rapport. 'Maar een vertrouwenspersoon kan en mag zelf niets ondernemen, tenzij de wet de persoon hiertoe verplicht. Dit is op zijn minst verwarrend en kan ertoe leiden dat een onveilige situatie in stand blijft, zeker ook omdat de bond niet op de hoogte wordt gesteld.'