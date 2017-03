Politie verwijdert Erdogan-posters uit etalage van Rotterdams wedkantoor

De autoriteiten vreesden dat de posters de openbare orde in de buurt zouden verstoren. Vorige week was het in Rotterdam onrustig omdat de Turkse minister van Familiezaken werd tegengehouden bij het consulaat aan de Westblaak. Zij wilde daar Turkse Nederlanders toespreken over het referendum dat Erdogan meer macht moet geven.



De eigenaar van het wedkantoor aan de Beijerlandselaan weigerde de Erdogan-posters zelf weg te halen. Omdat ze leidden tot spanningen tussen voor- en tegenstanders van de Turkse president, gaf burgemeester Aboutaleb de politie opdracht ze weg te halen.



Zondag klaagden gemeenteraadsleden via Twitter over de posters. 'De stad is niet gediend met en van dit soort provocaties', aldus Setkin Sies van ChristenUnie/SGP. Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam: 'Dit kan niet en tolereren we niet. Rotterdam Zuid is geen klein Ankara.'