Politie geschokt door overlijden agent die op Nieuwjaarsdag werd aangereden

Aanvankelijk werd toen gemeld dat collega's en ambulancepersoneel werden gehinderd bij de hulp aan de politieman. De politie sprak dat echter later tegen. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie noemde het geweld tegen agenten en hulpverleners 'onacceptabel'.



De 36-jarige agent Mario werd op 1 januari aangereden op de Hoefkade. Hij liep daardoor onder meer zwaar hersenletsel op en werd op de intensive care verpleegd. De politieman overleed maandagavond laat.



Politiechef Paul van Musscher van de Eenheid Den Haag zegt in een verklaring aangeslagen te zijn door het overlijden van de politieman. 'In Mario verliezen we een geliefd collega, een bevlogen politieman met passie voor het vak en voor de politie als organisatie.'



Politiemensen reageren via Twitter geëmotioneerd op het overlijden van hun collega. 'Geschokt en vol verdriet. Rust zacht Mario', schrijft een wijkagent uit Den Haag. 'Wij wensen de nabestaanden en collega's van Mario veel sterkte met het verwerken van dit enorme verlies', aldus het Team Parate Eenheid uit Rotterdam.



Niet alleen hulpverleners toonden hun betrokkenheid. Via Twitter stroomden ook reacties binnen van burgers die hun medeleven wilden betuigen. Tientallen mensen condoleerden de nabestaanden of deelden foto's van blauwe kaarsen.