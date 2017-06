Politie Eindhoven pakt verdachte op, geen concrete dreiging in de stad

Er was volgens de politie geen concrete dreiging. Eenheden van de politie, de brandweer en hulpdiensten waren uit voorzorg uitgeruikt naar het PSV-stadion, nadat agenten zagen dat een 29-jarige man zich verdacht gedroeg bij de ingangen van het gebouw. 'Opkomen ivm CTER Guus Meeuwis', zo was te lezen op alarmberichten van de politie. CTER zou staan voor 'contraterreur'. Politiehelikopters cirkelden boven de stad.



De man had geen concertkaartje en was aan het filmen zonder dat hij daar een duidelijke verklaring voor had. Nadat bleek dat de man bij de politie bekend was inzake mogelijke radicalisering, werd besloten hem op te pakken. Even na middernacht maakte de politie bekend dat de situatie onder controle was.



Meeuwis gaf in de avond een concert in het stadion. De beveiliging rond het concert was al opgeschroefd, werd eerder deze week bekend. Op het station van Eindhoven vlakbij het stadion, was veel politie op de been. Er vloog een politiehelikopter boven het centrum. Guus Meeuwis heeft tot 23.15 uur gespeeld. Concertgangers vertrokken daarna rustig.