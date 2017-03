Politici scharen zich eensgezind achter kabinet in zaak-Turkije

PVV-leider Geert Wilders toont zich tevreden met het Nederlandse besluit. In een tweet zegt hij dat dat te danken is aan de PVV en aan zijn demonstratie bij de Turkse ambassade, woensdag. Daar waren een twintigtal demonstraten en een veelvoud aan journalisten aanwezig. 'Mooi. Zonder de PVV was dit besluit nooit genomen! Rutte heeft alleen ballen als de PVV dat eist en de verkiezingen voor de deur staan', aldus de PVV-leider die vandaag in Limburg is om te flyeren. Volgens Wilders moet Nederland zijn ambassadeur uit Turkije nu terugroepen, en de Turkse ambassadeur uitwijzen.



GroenLinks-leider Jesse Klaver trok van leer in het radioprogramma Kamerbreed. 'Tamelijk onbeschoft hoe de Turken met Nederland omgaan. Het is normaal dat je je niet opdringt aan een andere staat. Het is goed dat het kabinet deze stap heeft gezet.' Hij kreeg bijval van de andere gasten in het radiopogramma, CDA-voorman Sybrand Buma en SP-leider Emile Roemer. 'Turkije probeert hier de duimschroeven aan te draaien', aldus Buma. En Roemer vulde aan: 'Er is hier echt een grens overschreden. Rutte doet het in dezen goed.'

