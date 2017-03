Plasterk: laat links gecombineerde fractie vormen met Klaver als voorman

Drie alternatieven voor PvdA

Idealiter zou ook SP zich in het linkse blok begeven

Gegeven deze situatie, wat zou de PvdA moeten doen? Er zijn drie alternatieven. De eerste is de boel sluiten, en leden de suggestie doen lid van een andere partij te worden. De tweede is doormodderen, hopen de volgende keer 15 of 20 zetels te halen, en dat dan als winst zien. Die winst zal deels bij de rest van links weggehaald worden. De derde is ons serieus beraden op hergroepering op links.



De eerste twee zijn om diverse redenen niet aantrekkelijk, en zijn niet in het belang van het land. Resteert de derde: samengaan op links. Dat is wat links in Italië er bovenop heeft gebracht; na slechts een paar jaar is daar de samengang compleet. Als de PvdA daarvoor voelt zal men zich moeten realiseren dat we een toontje lager moeten zingen, dat GL nu groter is dan de PvdA. De fractievoorzitter van een gecombineerde fractie in de Tweede Kamer zou dan Klaver zijn (dat is dan ineens de tweede partij van het land). Bij de formatie zouden de linkse partijen elkaar vast moeten houden; dat zou kunnen betekenen dat er een vrij minimale rechtse meerderheidsregering (of minderheidsregering) komt rond de rechtse motorblokpartijen VVD, CDA en D66. Het zou overigens ook uitzicht kunnen bieden op regeringsdeelname van links, waarbij de ene bloedgroep de vice-premier en de andere de fractievoorzitter levert.



Idealiter zou ook de SP zich in dat linkse blok begeven. Dan zou een brede linkse partij ontstaan die op bepaalde onderwerpen zichtbaar verschillende vleugels heeft (net als Labour of in de VS de Democraten).