Peiling: merendeel van de Europeanen pleit voor migratiestop

De peiling van Chatham House laat zich lastig vergelijken met andere onderzoeken naar opvattingen over migratie, omdat de vraagstelling meestal minder direct is. Het dichtst in de buurt komt de Eurobarometer, die peilde dat 56 procent van de EU-inwoners negatief is over immigratie van mensen van buiten de EU. Naar moslimlanden werd niet specifiek gevraagd.



Nederland werd in het onderzoek van Chatham House niet meegenomen, maar bij de Belgen scoorde de immigratiestop hoog: bijna tweederde van hen reageerde positief op de stelling. 'Dat zal in Nederland niet anders zijn', twitterde Geert Wilders.