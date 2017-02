Overheid wil beter onderwijs over onderwerpen als homoseksualiteit en Holocaust

Bij ons spelen andere problemen dan op een school op het platteland Hans Huizer, directeur van de Johan de Wittscholengroep, Den Haag

Scholen moeten de lessen kunnen aanpassen aan de leerlingen, vindt ook Hans Huizer, directeur van de Johan de Wittscholengroep, met locaties in de Schilderwijk en het centrum van Den Haag. De school voerde de laatste jaren speciale burgerschapslessen in. 'Het is voor ons belangrijk dat we zelf kunnen invullen waar we op welke manier aandacht aan besteden. Bij ons spelen andere problemen dan op een school op het platteland.'



Leraren houden volgens Huizer rekening met de achtergrond van hun leerlingen bij gevoelige onderwerpen. 'Geen onderwerp wordt gemeden, maar als je homoseksualiteit bespreekt met een klas vol leerlingen met een islamitische achtergrond, hou je daar wel rekening mee.'



Scholen vinden bovendien dat de overheid soms te klakkeloos maatschappelijke problemen op het bordje van onderwijzers kwakt. Rosenmöller: 'Leraren kunnen niet alles oplossen.'



Toch klinkt er ook vanuit het onderwijsveld zelf kritiek op de burgerschapslessen. 'Op sommige scholen is het fantastisch, op andere gebeurt niets', zegt Hans Teunissen, voorzitter van de Vereniging van Maatschappijleraren. Volgens hem is op veel scholen onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de burgerschapslessen en hoe ze er uit moeten zien. 'Iedereen moet het doen en dus bestaat het risico dat niemand het doet.'



Volgens Teunissen moeten scholen in het curriculum van vroeg af aan maatschappelijke thema's als de werking van democratie en de rechtsstaat opnemen. 'Nu krijgen leerlingen dat soort onderwerpen pas op de bovenbouw voor het eerst.'